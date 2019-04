Agora pela Netflix, 'Lucifer' ganha data de estreia e novo teaser; assista

Após ser cancelada pela Fox no ano passado, a Netflix deve lançar a quarta temporada de "Lucifer" em breve. De acordo com o anúncio feito nesta quarta-feira (10) pela empresa, o novo ano da série de TV começa no dia 8 de maio.

"Lucifer" conta a história do anjo caído vivendo como detetive em Los Angeles, após largar o inferno. A série é inspirada no personagem de Neil Gaiman, das HQs de "Sandman".

O teaser foi divulgado junto com o anúncio da data de estreia, nas redes sociais da Netflix.

Confira: