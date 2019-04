Instagram e mudança de casa: os sinais do afastamento de Príncipe William e Príncipe Harry

O simples fato de o Príncipe Harry ter criado uma conta oficial para ele e sua família com Meghan Markle tem mais significado do que pode parecer. O duque de Sussex, que deve ser pai em breve, está cada vez mais afastado de seu irmão mais velho, o Príncipe William, o segundo na linha de sucessão da Coroa britânica.

A capa da revista People desta semana se dedica a esse assunto, com fontes ouvidas dentro do palácio de Buckingham. Os irmãos sempre foram conhecidos por serem muito próximos, principalmente após a morte da mãe, Diana Spencer, em 1997. "Mas isso ainda funcionaria até eles se casarem – e isso ainda durou um pouco mais do que se supunha", disse um funcionário.

Desde o casamento com Meghan Markle, em maio de 2018, Harry tem ficado cada vez mais independente do irmão mais velho, que, além de se preparar para ser rei, tem três filhos com Kate Middleton. Cada família, portanto, quer seu espaço e tem planos diferentes para o futuro.

Stephen Pond/Getty Images

Isso tem ficado mais evidente com algumas novidades anunciadas pelos irmãos desde o último mês. Veja abaixo os sinais de afastamento:

Separação da corte

O Kensington Palace, que representava ambos, agora tem dois escritórios oficiais: cada um responde para um príncipe diferente.

Mudança de endereço

Meghan Markle e Harry deixaram Londres e agora sua residência oficial é um chalé a 40 quilômetros do restante da família.

Instagram separado

Até março, toda representação pública dos irmãos e suas famílias nas redes sociais era feita pelo 'arroba' Kensington Palace. Mas o duque e a duquesa de Sussex decidiram abrir uma conta exclusiva para eles no Instagram. Desde então, a bio do perfil Kensington Palace também mudou e deixou claro que representava apenas William e Kate.

“Há grande potência nessa união e força nesse quarteto, mas entendo porque isso está acontecenndo. Sempre há essa tensão de manter as relações públicas e aí perceber que eles são apenas pessoas de verdade", completou o funcionário.

Apesar disso, a aposta é que eles voltem a se aproximar após essa adaptação às novas vidas, diz o artigo da People, citando a impressão de pessoas próximas à dupla.