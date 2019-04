Google mapeia gostos dos fãs por Game of Thrones desde 2011 – confira os personagens, famílias e mortes mais populares

A ferramenta de monitoração de pesquisas, tendências e assuntos mais comentados da internet, Google Trends, divulgou nesta quarta-feira um levantamento sobre as pesquisas relacionadas à série Game of Thrones.

No dia 14 de abril, já neste domingo, a oitava temporada de GoT estreia na HBO. Será a última da série, finalizando uma trama que se desenrola desde 2011, crescendo e se complicando mais a cada ano.

O Google descobriu, além de informações sobre o interesse do público brasileiro em Game of Thrones, as preferências dos fãs em personagens, casas, e até as mortes mais populares da série, conhecida por "matar" muitas de suas figurinhas principais.

Confira a seguir o índice de interesse de busca por cada nome, desde 2011.

Você pode ver as outras informações – incluindo as Casas que cresceram ou caíram em popularidade, as mortes que mais marcaram a audiência, e até as teorias e dúvidas da galera – na página criada pelo Google na plataforma.