Festival É Tudo Verdade suspende programação no Rio por conta das chuvas

As fortes chuvas desde a noite da última segunda-feira (8) provocaram alagamentos e danos nos cinemas Estação NET Rio e Estação NET Botafogo, que nesta terça (9) ficaram fechados para reparos. Com isso, as sessões do festival É Tudo Verdade e o curso Olhares Femininos, que ocupam os dois endereços, serão reprogramados.

As sessões do festival, que segue até domingo, estão previstas para esta quarta (10), mas podem ser alteradas, caso as chuvas continuem. Consulte o site do festival.

Espaços culturais

Outros espaços culturais também suspenderam a programação ontem. Foi o caso do IMS (Instituto Moreira Salles), na Gávea, o Museu do Amanhã e o MAR (Museu de Arte do Rio), ambos no Centro. A reabertura está prevista para esta quarta, também podendo haver alteração, em caso de chuva.