Dua Lipa revela que recebeu conselhos de Katy Perry

Dua Lipa foi aconselhada por Katy Perry a não pesquisar seu próprio nome online.

A cantora britânica, de 23 anos, revelou que foi abordada pela musa pop quando começou a ganhar visibilidade e aconselhada a não utilizar ferramentas de busca da web, porque acabaria ficando 'chateada' com as resultados.

"Quando conheci Katy Perry, ela falou: 'Eu espero que você não pesquise pelo seu nome. Eu fazia isso no início da minha carreira e ficava chateada com o que os tabloides falavam sobre mim. Não leia essas coisas porque elas irão impedi-la de fazer o que ama"", relatou Dua.

Katy não foi a única estrela a compartilhar suas experiências com a cantora de 'New Rules'. Dua disse que também foi aconselhada a ser "gentil consigo mesma" pelo vocalista da banda Coldplay, Chris Martin.

Ela acrescentou: "Chris Martin falou: 'Seja gentil consigo mesma'. Eu achei tão estranho o que ele falou! O que raios isso significa?".

Embora não tenha entendido a sugestão do colega de profissão a princípio, ela agora acredita que as palavras dele podem ser conectadas às de Katy.

"Ler comentários maldosos na internet é uma forma de auto-sabotagem. É um ciclo vicioso: você não quer ler críticas, mas fica curioso e acaba se chateando com o que lê. Não posso deixar as opiniões dos outros definirem a minha percepção. Isso é algo que estou constantemente dizendo aos meus fãs. Com ou sem fama, músico ou não, todo mundo está sendo intimidado virtualmente", lamentou.