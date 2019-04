Camila Cabello irá protagonizar nova versão de 'Cinderela'

Camila Cabello está pronta para novas aventuras: a cantora irá estrelar o filme "Cinderela", de James Corden.

O apresentador do programa de variedades 'Late Late Show' está produzindo uma versão musical do tradicional conto de fadas e a cantora de 'Havana' estaria confirmada para o novo projeto, o que seria seu primeiro grande papel como atriz.

De acordo com relatos do 'The Hollywood Reporter', a ideia do novo filme partiu de James, e a produtora Sony está pronta para 'dar o gás' na produção.

Além de protagonizar o longa, Camila também está envolvida na trilha sonora.

A cantora revelou recentemente que cuida de sua saúde mental mantendo distância de seu telefone e de comentários online para "se proteger" de qualquer negatividade.

"Tento me preservar o máximo que posso. Eu não tenho nenhuma mídia social no meu telefone, meus aplicativos ficam no celular da minha mãe, então se eu quiser falar algo ou ler o que meus fãs estão me enviando, eu posso. Isso fez uma diferença gritante em minha vida. Se estiver ao alcance dos seus dedos, há uma grande chance de você se deparar com algo que realmente pode magoar seus sentimentos", explicou.

Camila também disse que está mais profissional em acalmar seus nervos antes de um show e lembra que precisa "se divertir" e proporcionar o melhor para os seus fãs.

"É algo que tenho trabalhado bastante em mim. Eu me tornei infinitamente melhor em não me deixar vencer pelo nervosismo. Primeiro, você tem que lembrar que aquele evento não é a coisa mais importante do mundo. Segundo, quando eu priorizo me divertir, faço uma performance mil vezes melhor", apontou.