'Shazam!' chega com tudo aos cinemas e já tem sequência confirmada

Parece que após "Aquaman" as engrenagens do universo cinematográfico da DC estão se alinhando novamente. De acordo com o site The Hollywood Reporter, "Shazam!", que chegou aos cinemas na semana passada, vai ter uma sequência.

O resultado do filme nas bilheterias superou as expectativas da Warner e as críticas tem sido positivas de maneira geral, tanto por parte do público como da imprensa. Assim, segundo a publicação do portal, o roteirista original, Henry Gayden, retorna para a continuação. O próximo longa também deve contar com a volta do diretor David F. Sandberg.

"Shazam!" é estrelado por Zachary Levi, que interpreta o herói adulto, enquanto o seu alter ego criança, Billy Batson, é encarnado por Asher Angel. O elenco também conta com Mark Strong como o vilão Doutor Silvana.