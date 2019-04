Novo reality show quer descobrir o próximo astro do sertanejo; inscrições vão até quinta

Um novo reality show quer descobrir quem será o próximo grande artista do mundo do sertanejo. Sob o comando do cantor Luan Santana, o programa terá sete episódios de 30 minutos e será disponibilizado exclusivamente no canal do VillaMix Brasil no YouTube.

Para participar, os candidatos precisam se inscrever no site do projeto e enviar um vídeo cantando uma música de sua preferência. As inscrições encerram nesta quinta-feira (11).

Em cada episódio, um competidor é selecionado para a final e recebe um prêmio. No último programa, os vencedores se reúnem com seus músicos favoritos para uma apresentação no VillaMix Festival Goiânia 2019, que acontece entre os dias 29 e 30 de junho.

Dentre os jurados estão os cantores Gusttavo Lima, Xand Avião, as duplas Jorge & Mateus, Bruno & Marrone e o empresário Marcos Araújo, da AudioMix. "Será uma grande oportunidade a novos talentos", explica Araújo.

Confira dicas para gravar seu vídeo: