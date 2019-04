Primeiro teaser de animação da Família Addams traz vozes de Oscar Isaac e Charlize Theron

Uma das famílias mais famosas e assustadoras da cultura pop está prestes a ganhar mais um filme. Nesta terça-feira (9), a produtora MGM divulgou o primeiro teaser do longa-metragem de animação "A Família Addams".

A produção traz um elenco de estrelas, com Oscar Isaac – que interpreta Poe Dameron, nos novos filmes de Star Wars – na dublagem de Gomez e Charlize Theron como Morticia.

Além deles, Chloë Grace Moretz será a macabra Wandinha. Direto de Stranger Things, Finn Wolfhard interpreta o pequeno Pudgsley (Feioso, em português). A família é completa com Nick Kroll no papel do divertido tio Chico, e a premiada atriz Bette Midler como a Vovó Addams.

O teaser, de menos de dois minutos, traz diversas imagens de famílias, ilustrando toda a diversidade entre elas. Duas, inclusive, podem ser interpretadas como um casal gay e um lésbico, apesar de não haver nenhuma indicação oficial disto.

"Toda família é diferente, mas algumas famílias são mais diferentes que outras", conta o narrador, introduzindo os Addams. A peculiar família foi criada pelo cartunista Charles Addams, e já ganhou versões para a televisão e o cinema.

O filme tem previsão de estreia para outubro deste ano. Confira o teaser, em inglês, abaixo: