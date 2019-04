O novo álbum ‘Map of the Soul: Persona’ do grupo BTS será lançado nesta sexta-feira (12/04). O projeto musical é um dos mais esperados de 2019.

Os rumores são muitos sobre o trabalho do grupo sul-coreano. E várias informações sobre o álbum já foram divulgadas. Confira quais:

Track list

A track list foi divulgada pela produtora BigHit Entertainment. No total, são 7 músicas novas. Confira os singles:

Fotos conceituais

A boy band de k-pop também já compartilhou as fotos conceituais do álbum ‘Map of the Soul: Persona’. Várias imagens foram divulgadas no Twitter.

Os jovens integrantes Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V e Jungkook aparecem em uma grande sequência de fotografias.

Comeback trailer

O comeback trailer 'Persona' foi o primeiro a ser divulgado. O material foi compartilhado em 27 de março no YouTube. Confira:

Boy With Luv

O teaser oficial de ‘Boy With Luv’ também foi liberado. O single é uma parceria com a cantora americana Halsey, 24 anos.

