Nova versão de 'Zóio de Lula', com Marcelo D2, homenageia Chorão

Uma nova versão de "Zóio de Lula" – hit do Charlie Brown Jr. lançado em 1999 – foi divulgada nesta terça-feira (9), com a participação de Marcelo D2, Nação Zumbi, da banda de reggae Maneva e do rapper Hungria e produção de Marcelo Lobato (tecladista d'O Rappa).

Leia mais:

‘Shazam!’ chega com tudo aos cinemas e já tem sequência confirmada

Cinema é a atividade cultural preferida dos paulistanos (e a única para mais da metade)

Um clipe deve ser divulgado ainda nesta terça, segundo a gravadora Universal. Um EP com a gravação original da música (presente no disco "Preço curto… Prazo longo" – 1999) e a nova versão chegou às plataformas também nesta terça. A capa é um desenho que o próprio Chorão fez para divulgar o single na época.

O lançamento faz parte de uma série de homenagens que a gravadora prepara para Chorão, Alexandre Magno Abrão, vocalista do Charlie Brown Jr., encontrado morto no dia 6 de março de 2013, em São Paulo.

"Sempre fui muito amigo de Chorão", diz Marcelo D2, em comunicado. "A gente teve uma amizade antes das bandas, quando a gente andava de skate. Acho que estava faltando, estava precisando de uma coisa assim nesse momento. Ainda mais participar dessa música com essa rapaziada toda, com a Nação tocando. Foi bom demais", escreveu.

O Charlie Brown Jr. tem 1,2 milhão de inscritos no YouTube e 2,1 milhões de ouvintes mensais no Spotify, onde a banda tem 3,3 milhões de seguidores.

A temporada de lançamentos da gravadora sobre o Charlie Brown Jr começou no último dia 5, quando foi lançado um making of sobre a gravação do single "Zóio de Lula", com depoimentos dos músicos.