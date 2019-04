Nosso Planeta: Cena de série da Netflix está chocando os espectadores

Na semana passada a Netflix estreou “Nosso Planeta”, uma série documental que mostra a vida selvagem com imagens impressionantes. As filmagens foram realizadas em 60 países e acumularam cerca de 400.000horas, sendo 2.000 delas apenas em baixo da água.

No entanto, engana-se quem pensa que a série se trata apenas de exibir belas imagens reproduzidas em 4k, ela também aborda o drama da mudança climática no nosso planeta e, inclusive, possui uma cena que chocou muitos telespectadores.

Chamada de “a cena da Morsa” nas redes sociais, o ocorrido foi filmado no estreito de Bering, que separa a Rússia e o Alasca. Na filmagem, os cineastas registraram um grande grupo de morsas com comportamentos que antes seriam bastante incomuns.

As imagens da Netflix mostram a maior e não natural concentração de morsas do planeta, onde elas mal conseguem se mover e podem esmagar umas as outras até a morte.

A cena impactante continua ainda mais forte e mostra os animais que podem pesar até duas toneladas escalando costas íngremes para conseguir se movimentar com mais facilidade. No entanto, sua comida está no mar e muitas delas acabam tropeçam na borda dos penhascos em suas tentativas desesperadas de voltar para a água.

Reprodução / Netflix

A produtora do programa, Sophie Lanfear, ficou impactada com o que presenciou e revelou que foi tudo muito difícil de testemunhar: “As cenas de morsa foram as coisas mais difíceis que eu já tive que testemunhar ou filmar em minha carreira”, disse ela ao The New York Times.

Ao planejar a história, ela escolheu o local porque sabia da situação de “superlotação” de morsas que estava ocorrendo na região, mas ela não estava ciente da dimensão do problema: “Eu estava esperando que talvez as morsas caíssem na água, mas no final, elas ficariam bem. Eu realmente não estava preparada para a morte”.

Confira a cena triste e chocante acontece no final do segundo episódio: