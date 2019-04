MasterChef Para Tudo: Henrique Fogaça mostra a rotina do seu restaurante

A Band exibe nesta terça-feira, 9, às 22h, o MasterChef Brasil com a apresentadora Ana Paula Padrão. Além de relembrar os principais momentos do episódio de domingo, a jornalista vai conversar com Imaculada So, primeira eliminada da sexta temporada com cozinheiros amadores.

O programa também contará com a participação de Raissa Ribeiro, ex-participante do MasterChef Profissionais 2017, que explicará o passo-a-passo de uma receita que chamou atenção do público no último episódio do talent show culinário.

A apresentadora Ana Paula Padrão ainda mostrará uma reportagem sobre um oásis dentro da cidade de São Paulo: o bairro de Parelheiros, uma região que fornece grande parte dos alimentos orgânicos para o restante da metrópole.

Já o chef e jurado Henrique Fogaça mostrará a rotina de seu restaurante, o Sal Gastronomia. Ele também é responsável pelos estabelecimentos Jamile, Cão Veio, Sal Grosso e Admiral's Palace.

O MasterChef Para Tudo vai ao ar todas às terças-feiras, às 22h, na tela da Band (com transmissão simultânea no aplicativo da emissora para smartphones), mostrando cenas inéditas, receitas, curiosidades e bastidores do talent show exibido aos domingos.