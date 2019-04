Masterchef Para Tudo: dica de Imaculada para cortar cebola sem chorar é destaque nas redes sociais

Um dos grandes destaques do MasterChef Para Tudo, que mostra curiosidades e bastidores do talent show culinário, desta terça-feira, 9, foi a primeira eliminada da atração, Imaculada. Com seu bordão "Mas eu não chorei!" e umas dicas inusitadas para cortar cebola sem chorar, ela conquistou as redes sociais.

Só gostaria de dizer que MAIS EU NÃO CHOREI 🙊🙊 #MasterChefParaTudo — marcela ✨ (@Marcela_Souza28) April 10, 2019

Queria usar a camiseta "Mas eu não chorei" em homenagem a 2019… mas está difícil! #MasterChefParaTudo — Uslena (@lenagronchi) April 10, 2019

"Não é um grande prato"

"Não, ele é pequenininho mesmo" KKKKKKKKKKKKKKKKK#MasterChefParaTudo pic.twitter.com/E7FFd9kdUV — Dara Oliveira ⚡ (@SoyDaraOliveira) April 10, 2019

Melhor parte: Imaculada falando que o Fernando sempre se ferra e aí quem acabou eliminada foi ela no final do episódio. #MasterChefParaTudo — Breno Giglio (@BrennoGiglio) April 10, 2019

Acredite se quiser, a maior dica deste ícone da cozinha é usar óculos de natação para cortar cebolas. "E também uma luva para não pegar cheiro na mão. Fico parecendo um ET cozinhando", disse.

– amiga tô chegando o almoço tá pronto

– Tá sim já tô terminando Eu: #MasterChefParaTudo pic.twitter.com/Z2g20xWmNr — Biri jeans⚡ (@O_queIR) April 10, 2019

No programa também teve a apresentadora Ana Paula Padrão respondendo perguntas dos fãs do programa.

eu sei o seguinte: se alguém me manda varrer a cozinha eu sei bem onde ia parar a vassoura! #MasterchefParaTudo — Ana Paula Padrão (@anapaulapadrao) April 10, 2019

Eita… mas a discussão é importante, né gente?

Esse programa #MasterChefParaTudo das terças-feiras ficou bem bom! E muito educativo. Já abordaram o tema sobre o machismo estrutural e agora defenderam a importância dos produtores locais. Que continue com essas pautas maravilhosas. — maruo (@ricardomaruo) April 10, 2019

Aliás, a visita aos pequenos produtores de Parelheiros recebeu elogios nas redes sociais.

A gente vê o pessoal da Cooperapas no #MasterChefParaTudo e o coração logo aquece. @PaolaCarosella apresentou pro público esses produtores lindos e não perde a oportunidade de enaltecer o trabalho belíssimo deles. Essenciais! — Marilia Rodrigues (@marilia_mari) April 10, 2019

Além da volta de Hugo, que fez uma torta de banana e ganhou pontos com um dos jurados.

E por fim… CARLÔÔÔS