MasterChef Brasil: Fiquei com medo de ter botado muita manteiga, diz André

O servidor público André Borato começou esta edição do MasterChef Brasil com o pé direito. Em sua primeira prova da Caixa Misteriosa, ele já conquistou uma vitória importantíssima: os jurados Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin foram quase que só elogios à sua receita de alcatra suína com farofa, purê, milho e ervilha salteadas.

"Eu sempre imaginei a Caixa Misteriosa como se três pessoas muito importantes na minha vida chegassem na minha casa sem avisar. Aí, eu abro a geladeira e só tem aquilo para cozinhar. E eu tenho que fazer uma coisa maravilhosa com o que tem. Para mim, a Caixa Misteriosa é esse acontecimento. E eu tenho que fazer o melhor para eles", disse o brasiliense em entrevista ao Portal da Band.

Segundo André, o "roubo" das pimentas dedo-de-moça por Fernando Consoni não atrapalhou seus planos iniciais. "Eu não tinha nem visto a pimenta. Na minha cabeça, não tinha passado usar pimenta na minha receita. Talvez se o Fernando não tivesse 'roubado', eu tivesse me atrapalhado com elas", afirmou.

Durante a avaliação, o servidor público foi criticado por Fogaça por não acreditar no próprio potencial. "Eu estava me criticando um pouco, porque eu fiz quatro procedimentos: a farofa de castanha, que para fazer farofa você precisa colocar manteiga e a castanha já tem muita gordura; eu adoro ervilha e milho salteados na manteiga; a carne foi selada na manteiga", explicou.

"Fiquei com medo de ter botado muita manteiga e o prato ter ficado muito gorduroso. Eu poderia ter resolvido isso se tivesse colocado pedaços de maçã, cortadas bonitinhas, na farofa. Para dar um frescor e cortar um pouco dessa gordura. Mas eu esqueci de usar a maçã. Quando o Fogaça começou a falar, eu achei que ele ia dizer que o prato ficou gorduroso", completou o brasiliense.

"A gente sempre se preocupa em entregar o melhor. Não estou preocupado com os outros participantes. Estou preocupado em entregar sabor, emoção, um prato gostoso, bem pensado. Enquanto eu estiver fazendo bem feito, eu posso ser alvo ou posso não ser. Conseguindo agradar o estômago dos chefs e evoluindo aqui dentro, acho que o resto será consequência", disse ainda.

Por fim, André falou sobre a primeira vitória na competição. "Acho que é um sonho nunca antes imaginado. Tinha muita expectativa em cima desse desafio, além da preocupação em fazer alguma coisa boa, em não errar e conseguir fazer um bom prato. É a maior alegria do mundo ter feito o melhor prato, mas acho que tive sorte porque todo mundo deve ter ficado tenso com a Caixa Misteriosa. Vamos torcer para continuar assim", finalizou.