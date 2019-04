Grey's Anatomy: Episódio forte e comovente da 15ª temporada causou impacto na vida real

Em seus quinze anos de exibição, “Grey's Anatomy” acaba de levar ao ar uma das cenas mais impactantes e comoventes da série.

Este texto contém spoilers da 15ª temporada!

Em “Silent All These Years”, a paciente Abby (Khalilah Joi) chega ao Gray Sloan Hospital onde acaba confessando ter sido vítima de um estupro. Em uma das cenas, a vítima passa por uma série de exames chamada internacionalmente de “kit de estupro”, pois são feitos a partir de uma caixa com todos os materiais necessários para recolher provas da violência.

Além de exibir uma prática real da medicina exatamente como é feita, o episódio trouxe questionamentos delicados sobre consentimento, a culpabilização da vítima e a importância da denúncia e do apoio entre mulheres.

No entanto, a influência da trama foi tão potente que acabou causando efeitos na vida real. Após a exibição do episódio no fim de março, a RAINN (Rede Nacional de Estupro, Abuso e Incesto) teve um aumento de 43% nas ligações para a sua Linha Nacional de Agressão Sexual nos Estados Unidos.

O representante da RAINN, Erinn Robinson, também confirmou ao USA Today que eles se comunicaram com os escritores do episódio para falar sobre o título, uma música da cantora Tori Ramos que sobreviveu a violência sexual e foi a primeira porta-voz da organização.

Confira a tradução e o clipe do single lançado em 1992:

"Com licença, mas eu posso ser você por um instante?

Meu cão não vai te morder se você se sentar

Eu tenho o anti-cristo na cozinha gritando comigo de novo

Eu posso ouvir aquele

Que foi salvo de novo pelo caminhão de lixo.

Eu tenho algo pra te dizer mas não sai nada

Sim, eu sei o que você pensa de mim, você nunca se cala

Eu posso ouvir

Mas se eu que sou uma sereia neste jeans dele

Com o nome dela nele

Mas eu não me importo porque

Às vezes, eu disse às vezes

Eu ouço minha voz e ela esteve aqui

Silenciosa por todos esses anos

Então você encontrou uma garota que tem realmente pensamentos profundos

O que os pensamentos profundos tem de mais?

Garoto, sua melhor reza é que

Eu sangre bem em breve

Quais os pensamentos para você?

Meu grito se perdeu num porta copo de papel

Eu acho que existe um céu pra onde alguns gritos foram

Eu tenho 25 dólares e um biscoito, você acha que isso é suficiente para nos levar até lá?

Porque se eu sou uma sereia nos jeans dele

Com o nome dela ainda nele mas eu não me importo porque

Às vezes, eu disse às vezes

Eu ouço minha voz e ela sempre esteve aqui

Silenciosa todos esses anos que passaram, eu ainda estarei esperando

Por alguém que entenda

Anos e anos fui descascada pela minha beleza

E as nuvens laranjas chovendo em minha mão

Anos que se passam, eu vou bloquear minhas lágrimas

Até que finalmente não sobre nada

Mais uma casualidade sabe

Nós éramos fáceis demais

Bem, eu amo o jeito que a gente se comunica

Seus olhos se focam em minhas formas engraçadas

Vamos ouvir o que você pensa de mim agora

E querido não olhe pra cima, o céu está caindo

Sua mãe aparece com um vestido nojento

É sua vez agora de ficar na minha posição

Todos olham pra você

Você segura minha mão

É eu posso ouvi-los

Mas se eu fico uma sereia naquele seu jeans

Que ainda tem o nome dela nele

Mas eu não me importo porque

Às vezes, eu disse às vezes

Eu ouço minha voz, eu ouço minha voz…

Eu ouço minha voz e ela esteve aqui

Silenciosa todos esses anos

Eu estive aqui

Silenciosa todos esses anos…

Silenciosa todos esses anos…

Silenciosa todos esses anos…"