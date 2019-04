Feira da Unesp tem livros com desconto mínimo de 50% até domingo

A Unesp (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho) está promovendo sua segunda Feira do Livro. Durante o evento, mais de 160 editoras se reúnem para oferecer desconto de, no mínimo, 50% em seus títulos.

Além da venda, a edição deste ano conta com uma extensa programação cultural. São palestras, bate-papos, sessão de autógrafos e mesas-redondas, com nomes de peso, como Pedro Bandeira e Fernando Rocha (ex-apresentador do Bem Estar, programa da TV Globo). No site da Feira do Livro é possível encontrar a programação completa.

A feira acontece no campus São Paulo, que fica próximo ao metrô Barra Funda, entre esta quarta-feira (10) e o domingo (14). É possível verificar quais editoras têm presença confirmada, clicando aqui. Algumas delas, inclusive, já disponibilizaram a lista de livros e seus respectivos descontos.