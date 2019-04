Após protestos, Doria promete não cortar recursos da Cultura

Em um vídeo divulgado nesta segunda-feira (8), o governador João Doria prometeu não cortar o orçamento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. “Fizemos uma avaliação criteriosa e, na Cultura, nenhum corte será feito”, disse.

A afirmação veio após uma semana de intensos protestos contra o contigenciamento de quase 23% do orçamento da pasta, como prevê o decreto 64.078/2019, assinado por Doria em janeiro.

Segundo a Associação Brasileira das Organizações Sociais de Cultura (Abraosc), que reúne entidades responsáveis por implementar parte das políticas da Secretaria, a medida provocaria o fechamento de equipamentos e fim de projetos e programas.

No início do mês, ao afirmar que pouparia o Projeto Guri do corte, Doria disse que “cultura é parte da minha vida, mas deixo claro que as prioridades da minha gestão são Educação, Saúde, Habitação, Segurança Pública e Assistência Social”. Até aquela ocasião, o contingenciamento seria mantido.

No vídeo de ontem, o governador afirma que “nada será fechado, nada será interrompido na Cultura”, mas ele não declara se o decreto que autoriza o corte será revogado.