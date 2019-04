'Shazam!' supera expectativas e faz mais de US$ 50 milhões no fim de semana dos EUA

A palavra mágica na bilheteria este final de semana foi “Shazam!”, a última aventura de heróis da Warner Bros. que com facilidade embolsou 53 milhões de dólares ao estrear em 4.217 cinemas nos Estados Unidos.

Incentivado por críticas, Shazam! foi além das expectativas, que havia previsto um início com arrecadação entre 40 e 45 milhões.

Enquanto final de semana de abertura de Shazam está um pouco abaixo da média para os filmes derivados de histórias em quadrinhos, sua produção também foi mais barata que a produção de filmes de super heróis. Isso significa que não precisa chegar aos mesmos padrões de filmes como Aquaman e Mulher Maravilha para dar lucro.

Apear de Shazam! ter liderado as bilheterias nos EUA, o filme de terror Cemitério Maldito também teve uma forte estreia, arrecadando 25 milhões em 3.583 cinemas. O thriller sobrenatural, baseado em um romance de Stephen King, custou 21 milhões para ser produzido. Sua estreia está prevista no Brasil para 9 de maio.

O último lugar nas estreias este final de semana foi do Drama The Best of Enemies, com uma arrecadação de 4,5 milhões em 1.705 cinemas. A avaliação do estúdio STX é que os espectadores mais velhos não correm para o cinema no primeiro dia, e a aposta é que o boca a boca fará com que o filme melhor nas próximas semanas.

Em terceiro lugar nas bilheterias este final de semana foi a refilmagem de Dumbo, que em seu segundo final de semana arrecadou 18 milhões de dólares, uma queda expressiva de 60 por cento em relação ao seu final de semana de estreia. Até agora, Dumbo, da Disney, arrecadou 76 milhões de dólares.

Nós, de Jordan Peele, fez 13 milhões de dólares em seu terceiro final de semana, chegando a 152 milhões de dólares até o momento.