Shawn Mendez diz-se magoado com rumores sobre sua sexualidade

O cantor Shawn Mendes voltou a afirmar, numa entrevista ao jornal The Guardian, que não gosta das especulações e rumores sobre sua sexualidade. Na conversa publicada no domingo (7), Mendes diz ficar "irritado quando pessoas assumem coisas sobre" ele, e diz que o boato machuca também seus fãs que pertencem à comunidade LGBTQ.

"Eu acho que as pessoas não entendem que quando você me ataca sobre algo estúpido, você magoa muitas outras pessoas", disse, referindo-se a estes fãs. "Eles podem não falar sobre, mas estão ouvindo".

No ano passado, Shawn abordou pela primeira vez a questão em entrevista à Rolling Stone. Nela, ele criticava aqueles que inferiam que o cantor seria gay. Ele também afirmou que sente-se pressionado para "provar que não é", o que gerou inclusive algumas acusações de homofobia.

"Eu sinto que eu preciso ser visto com alguém, como uma garota, em público, para provar que não sou gay", disse. Mais tarde, ele criticou a matéria publicada pela Rolling Stone, por não contar "o lado positivo" de quem o cantor é.

Of course i have my insecurities and struggles but that’s just one part of me. Sometimes the positive side of a story doesn’t always get fully told and I wish it had here. I love what i do and i love you guys so much ❤️ pic.twitter.com/dmIHCtFc7z

— Shawn Mendes (@ShawnMendes) November 26, 2018