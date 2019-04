As séries brasileiras produzidas pela Netflix, da melhor para a pior, segundo o IMDb

Depois da estreia bem-sucedida de "Coisa Mais Linda", em março, a Netflix reserva mais produções originais brasileiras para 2019, incluindo "Ninguém Tá Olhando, "Onisciente", "A Facção" e "O Escolhido" . Mas, desde 2106, quando a pioneira, "3%", foi lançada, muita história nova entrou e continua disponível no catálogo.

Se você ainda não assistiu a todas as séries brasucas da plataforma e não sabe por onde começar, pode se guiar pelas notas conferidas pelos usuários do IMDb (Internet Movie Database) no site.

Segundo esses conceitos, da melhor para a pior, essa são as séries originais Netflix 'made in Brazil':

O Mecanismo

nota no IMDb: 8,8

Sinopse: Dirigida por José Padilha (Tropa de Elite), é protagonizado por Selton Mello, que interpreta um delegado da Polícia Federal. É livremente inspirado na Operação Lava Jato.

Coisa Mais Linda

nota no IMDb: 8

Sinopse: Em 1959, Maria Luiza (Maria Casadevall) fez as malas e deixou o filho aos cuidados dos pais em São Paulo para se juntar ao marido no Rio, com quem abriria um restaurante. Ao chegar lá, no entanto, descobre que ele não apenas tem outras mulheres, como fugiu com todo o seu dinheiro. Com a ajuda de velhas e novas amigas, ela vira o jogo.

3%

nota no IMDb: 7,5

Sinopse: Num futuro distópico, a sociedade é dividida entre uma maioria de miseráveis e um reduzido grupo de privilegiados. Para tentar viver entre esses 3% que vivem no conforto, jovens têm de passar por uma série de provas. A série tem mais uma temporada já lançada.

Samantha!

nota no IMBb: 6,6

Sinopse: Como vive uma ex-estrela infantil que caiu no esquecimento? A protagonista, vivida por Emanuelle Junqueira, continua um tanto criança, apesar de ter dois filhos e um ex-marido. A segunda temporada estreia em 19 de abril.

Super Drags

nota no IMDb: 5,7

Sinopse: Nesta animação PARA ADULTOS, três empregados de uma loja de departamentos têm uma vida dupla: além de aguentar um chefe mala, atuam como drag queens que também são super-heroínas. Pabllo Vittar e Silvetty Montilla dublam.

Vai Anitta

nota no IMDb: 5,6

Sinopse: A cantora carioca é acompanhada em um dos períodos mais intensos de sua carreira: quando fortaleceu seus feat com artistas estrangeiros e ampliou sua carreira internacional, ao mesmo tempo em que se casou com Thiago Magalhães.