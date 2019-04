Serena Williams pode ter deixado escapar o sexo do bebê de Meghan Markle

Serena Williams e Meghan Markle são amigas íntimas e é por isso que muito fã da família real britânica tem interpretado o trecho de uma entrevista recente da tenista como indicativo forte do sexo do novo bebê dos Windsor.

Serena, 37 anos, aconselhou as futuras mamães em um programa do canal E! e acabou citando as expectativas de uma 'amiga grávida' a respeito de seu filho. "Minha amiga está grávida e ela está se perguntando: 'Meu bebê vai fazer isso, vai fazer aquilo' e eu só olhei para ela e disse: 'Não, ELA não vai", disse Serena, completando que a amiga pediu dicas para ela, que é mãe da pequena Alexis Olympia, de 1 ano.

Ela e Meghan são amigas há oito anos e, antes dessa entrevista, chegou a declarar publicamente que a amiga seria a 'melhor mãe do mundo'.

Embora o gênero dos bebês reais sejam mantidos em sigilo, quase que tradicionalmente, fontes da revista Us Weekly dizem que Meghan e o Príncipe Harry sabem o sexo de seu primeiro filho.