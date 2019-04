Persona: Estreia de nova série coreana da Netflix é adiada após tragédia nacional

View this post on Instagram

_ 🌈✨ 181110 _ #iu #ueana #leejieun #dlwlrma #leejieun_iu #아이유 #solo #singer #loen #kpop #korea#idol #iu_official_news #8yearswithiu #블랙핑크 #제니 #프로듀서 #공효진 #김수현 #보보겸심려