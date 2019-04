O Aprendiz: Conselheiro diz como chega a ganhar R$ 800 mil por dia

Um dos conselheiros de O Aprendiz, José Roberto Marques é referência em coaching no Brasil, tendo fundado o Instituto Brasileiro de Coaching e com mais de 30 anos de experiência na área. A procura pelo método de desenvolvimento tem crescido cada vez mais no País, assim como os preços cobrados pelas disputadas sessões: em um evento com três dias de duração para cinco mil pessoas, por exemplo, Marques e sua equipe chegam a faturar R$ 800 mil por dia de evento.

Leia mais:

MasterChef Brasil: Carlos tenta ‘fazer a Lubyanka’, mas não convence; veja memes

MasterChef Brasil: Magnólia? Fogaça erra nome de participante e jurados se divertem

Em entrevista ao Portal da Band, Marques contou o que é e como funciona o coaching. "É uma carreira que pode ser exercida por qualquer pessoa, independentemente da área ou formação acadêmica. É uma metodologia, um processo de desenvolvimento humano", definiu.