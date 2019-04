Kéfera, Choque de Cultura, Parafernalha e Porta dos Fundos: Nova série da Netflix tem elenco que mistura sucessos da internet

A Netflix anunciou na manhã desta segunda-feira (8) o elenco de sua nova série brasileira, criado Daniel Rezende, de "Bingo". "Ninguém Tá Olhando" começou a ser gravada recentemente e conta com um elenco de carinhas conhecidas da internet.

O protagonista, Uli, é vivido por Victor Lamoglia, do elenco do canal de humor Parafernalha. Kéfera Buchmann (do canal 5inco Minutos, que estreou na teledramaturgia em "Espelho da Vida"), Júlia Rabello (ex-porta dos Fundos) e Leandro Ramos, o Julinho da Van do Choque de Cultura, produzido pelo canal da TV Quase, são alguns dos nomes oriundos da web.

A história mistura mortais e seres celestiais, por assim dizer. Uli é um anjo que se rebela e decide não acatar mais as ordens 'superiores'. Ele se junta a Greta, uma anjo da guarda mais experiente vivida por Júlia Rabello e Chun (Danilo Moura). Fred (Augusto Madeira, de Bingo) e Wanda (O Outro Lado do Paraíso) vão tentar impedir que os rebeldes 'manchem' a boa reputação dos anjos da guarda.

Kéfera, Leandro Ramos e o rapper Projota ("Sequestro Relâmpago") vivem os humanos da trama. Ramos também está na equipe de roteirista, que conta ainda com Mariana Zatz, Rodrigo Bernardo, David Tennenbaum, Cauê Laratta, Felipe Sant'Angelo e Mariana Trench Bastos. Fernando Fraiha, diretor do Choque de Cultura, também está na equipe de direção, assim como Marcus Baldini.

A série estreia em 2018, em data ainda não anunciada, e tem oito episódios.