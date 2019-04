MasterChef Brasil: Carlos tenta 'fazer a Lubyanka', mas não convence; veja memes

No episódio do MasterChef Brasil exibido neste domingo, 7, os internautas repararam um pouco mais no participante Carlos Augusto. Atualmente morando em Boston, nos Estados Unidos, ele veio tentar a sorte no talent show culinário, muitos anos após ter saído do seu país de origem.

Por isso, é comum ver o analista de TI misturando algumas palavras em português com inglês – algo que também acontecia com a chef de cozinha Lubyanka Baltar, do MasterChef Profissionais 2017. Porém, o participante parece não ter caído no gosto dos internautas.

Quem nasceu pra ser Carlos nunca será Lubyanka ❤️ #MasterChefBR pic.twitter.com/DaOV2G1i8y — ApenasExisto (@Willl_Santiago) April 8, 2019

Alguém avisa o Carlos que essa é a única pessoa que pode falar inglês no meio da frase.#MasterChefBR pic.twitter.com/mqJCuMeIsV — ʳᵒᵐᵃᶰᵃ (@serpente_69) April 8, 2019

Sobre esse participante speak english and portuguese #MasterChefBR pic.twitter.com/gtAFC8i4Fb — patrícia (@patriciabraga40) April 8, 2019

eu reclamando do carlos falando inglês // eu qd lubyanka falava em inglês #MasterChefBR pic.twitter.com/sYPPBXVpP0 — ᴛᴀᴋᴇʀɪ 🌿 ㅤ (@rukiest) April 8, 2019

Outros participantes também já conquistaram suas torcidas – sejam elas favoráveis ou contrárias – logo nos primeiros episódios.

#MasterChefBr Eu to muito apaixonada pelo André, serio mesmo

Parece que ele emana só coisa boa pic.twitter.com/0nimdc7NJg — Faye Valentine (@Fayettine) April 8, 2019

os mais preciosos da edição vou proteger até o fim #MasterChefBR pic.twitter.com/zC8h4D5jq6 — let (@rhapfreddie) April 8, 2019

A competição pelo mais infantil da temporada está acirrada.

O Helton a gente releva pela idade, já o outro… #MasterChefBR pic.twitter.com/1lcn69E2uM — Rafael Revadam (@rafaelrevadam) April 8, 2019

E as críticas afiadas dos jurados Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin foram prato cheios para novos memes.

Vazou as cenas do cheffs experimentanto o nhoque #MasterChefBR pic.twitter.com/8q0btW5hzV — karenina (@karenayesir) April 8, 2019

“É melhor ser feio e bom!” Jacquin dando sugestão de descrição para o tinder! #MasterChefBR pic.twitter.com/LnPQ9qCVJO — Marcela (@marcelavaleriob) April 8, 2019

Lembrando das contas que ainda não paguei esse mês #MasterChefBR pic.twitter.com/pJjQtSc6pv — needy (@dionaldo) April 8, 2019

Eu sou o Jacquin quando chego na cozinha pra comer algo e a Paola é o diabinho atrás de mim vendo que minha geladeira só tem água e ketchup #MasterChefBR pic.twitter.com/Mw2Me6curS — Dudu (@Dudu) April 8, 2019

O mezanino também foi palco para alguns memes…

Eu após iniciar minha vida fitness #MasterChefBR pic.twitter.com/rP7Ap5FYmE — Yo no soy marinero (@soycapitanluiss) April 8, 2019

.. e muitas tretas!

engraçado que só é subir no mezanino que instataneamente se tornam os sabe do tudo de culinaria #MasterChefBR pic.twitter.com/Pww1JhWO9k — benadams (@tt62834805) April 8, 2019

um episódio de #MasterChefBR já deu mais treta que o bbb inteiro kkkkkkkkk pic.twitter.com/Ve9N5dXr5K — Amanda Caldeira (@amandacdnt) April 8, 2019

Mas no final, todo mundo ficou triste é com a saída de Imaculada – definida pelos fãs de MasterChef Brasil como uma metralhadora de memes.

DÁ O ANJO PRA ELA! IMACULADA JÁ É O ÍCONE DESSA TEMPORADA #MasterChefBR pic.twitter.com/Rhc8k3Kmau — Televizona 📺 (@TeIevizona) April 7, 2019