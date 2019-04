Lollapalooza: Silva e Rashid terão shows remarcados

Após terem seus shows cancelados por conta da tempestade que atingiu o Autódromo no sábado (6), os cantores Rashid e Silva, que se apresentariam no segundo dia de Lollapalooza, terão suas apresentações remarcadas.

Leia mais:

Lollapalooza: Brasileiros se destacam em edição marcada por chuvas

Com ‘Kisses’, Anitta dá novo passo rumo ao exterior

Com início às 14h, Rashid ainda chegou a subir ao palco, mas precisou sair logo em seguida. As apresentações de outros palcos também foram interrompidas, cancelando cinco shows no total. As atividades foram retomadas cerca de 2h depois, com um show reduzido da banda Snow Patrol no palco principal.

Uma das marcas patrocinadoras do evento, contudo, não quis deixar os fãs na mão. A Budweiser anunciou na noite deste domingo (7) o reagendamento dos shows dos brasileiros e pediu que os fãs guardem a pulseira utilizada na entrada do festival. Além disso, é preciso fazer um tweet com a hashtag #MeuNewClassic; as duas ações podem garantir a entrada nas novas apresentações.

Ainda não há datas nem horários definidos. Elas serão anunciadas diretamente nas redes sociais da Budweiser Brasil.