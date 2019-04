'Tem que quebrar alguns recordes', diz Justin Bieber após Shawn Mendes receber título de príncipe do pop

A Observer Magazine, revista dominical do jornal inglês The Guardian, escolheu Shawn Mendes para a capa desta semana. Com a chamada "príncipe do pop", a publicação acabou dividindo opiniões, favoráveis ou contrárias ao título 'concedido' ao cantor. Um dos que contestaram foi Justin Bieber – que já recebeu a alcunha diversas vezes.

Leia mais:

Show de Beyoncé no Coachella 2018 vira filme pela Netflix; assista trailer

Lollapalooza: Brasileiros se destacam em edição marcada por chuvas

"Vai ter que quebrar mais alguns recordes para me tirar desse título, parceiro", escreveu Bieber na postagem de Shawn Mendes. Ambos cantores são canadenses, o que levou o primeiro a desafiar seu sucessor: "se você quiser, nós podemos jogar hockey pelo título, mas eu soube que você é um péssimo no gelo".

A provocação foi uma brincadeira. Contudo, nem todos entenderam assim e logo surgiram críticas a Justin Bieber por isso. O cantor precisou se explicar, para evitar uma polêmica ainda maior.

"Isso foi apenas uma piada gente, relaxa… Não há lados, estamos todos aqui apenas para fazer músicas incríveis", justificou.