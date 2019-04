Grey's Anatomy: Fotos revelam momentos tensos de episódio especial da 15ª temporada

A 15ª temporada de “Grey's Anatomy” surpreendeu os fãs com episódios especialmente centrados na história e vida de determinados personagens.

Em “Silent All These Years”, por exemplo, o passado de Jo (Camilla Luddington) veio à tona, rendendo uma das cenas mais impactantes da série. Agora chegou a vez de “Good Shepherd”, que promete colocar Amelia (Caterina Scorsone) em uma situação delicada.

O capítulo, que será exibido esta semana nos Estados Unidos, já teve fotos e um teaser divulgados. Além disso, ele nos apresentará Kathleen (Amy Acker), a quarta e única irmã de Derek (Patrick Dempsey) que ainda não conhecíamos.

De acordo com o portal Bustle, veremos Amelia e Link (Chris Carmack) em Nova York para operar um paciente com uma deformidade da coluna vertebral, o que também será uma oportunidade do “casal” se aproximar ainda mais.

As coisas devem se tornar mais complicadas quando eles encontram Nancy (Embeth Davidtz), já que Amelia entra em pânico e apresenta Link como seu marido, uma mentira que acaba terminado em um jantar em família, com ambos tentando manter o casamento de fachada.

Caterina revelou ao TV Line que ficou animada, mas nervosa quando descobriu que teria um episódio centrado na sua personagem.

“Estou fazendo o programa há muito tempo e só de ouvir o sobre o episódio me enche de excitação nervosa. Não é só seguir Amelia para o laboratório de neuro. É definitivamente uma história um pouco autônoma. É quase como um pequeno filme”, esclareceu sobre o episódio.

Preparado para mais um drama em família?