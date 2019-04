Filha de Kim Kardashian e Kanye West solta a voz e mostra talento em missa musical do pai

Em uma celebração mista entre performance musical e missa, Kanye West levou a filha para cantar no domingo (7). Acompanhada do próprio pai, outros músicos e um coral, a pequena North West mostrou suas habilidades vocais.

O "Sunday Service", nome do culto promovido por Kanye West, é uma apresentação restrita, que ocorre aos domingos em locais variados. O público geral só tem contato com ele a partir de vídeos publicados nas redes sociais. Especula-se que, na celebração, Kanye revele trechos de seu próximo álbum, já em produção.

O evento já ocorreu até na sede da Adidas em Portland, nos Estados Unidos. Segundo o primo do rapper, cantor Tony Williams, o propósito do Sunday Service é "comunicar a mensagem do amor".

Confira vídeos da apresentação da filha do casal Kim-Kanye, divulgados por seus próprios pais: