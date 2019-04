Após sucesso de 'Shazam!', The Rock diz que filmagens de Adão Negro começam em 2020

Foi um movimento ousado agendar a estreia de "Shazam!" no mesmo mês em que chega aos cinemas o capítulo final dos Vingadores, da Marvel. Mesmo assim, o filme da DC tem ido bem nas bilheterias.

Aclamado pela crítica, "Shazam!" tem ligação direta com a história de Adão Negro – e essa é a justificativa de Dwayne Johnson para o atraso na produção. O ator e produtor-executivo de "Shazam!" comemorou o sucesso do longa.

"Para aqueles que conhecem os quadrinhos e a mitologia de Shazam sabem que ele está conectado a Adão Negro, que é um anti-herói, ou um vilão, que mal posso esperar para interpretar", explicou ele em sua conta no Instagram.

"Estou desenvolvendo isso e está no meu DNA por quase 10 anos. Devemos começar a rodar daqui a um ano", prometeu.

The Rock foi anunciado no papel do vilão em 2014, ainda na pré-produção de "Shazam!", como possível vilão do filme estrelado por Zachary Levi. Contudo, a ideia foi abandonada para que o personagem Adão Negro ganhasse seu próprio filme.

Ainda não há previsão de lançamento para o filme solo de Adão Negro.