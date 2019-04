Sucesso no YouTube: Canais do grupo BTS possuem mais de 7 bilhões de views na plataforma de vídeos

O grupo sul-coreano BTS tornou-se um sucesso mundial. A boy band, que já ganhou vários prêmios internacionais, também tem se destacado no YouTube.

Canais do BTS já possuem mais de sete bilhões de visualizações na plataforma de vídeos. Sem dúvida, um número impressionante.

Bangtantv, com 16 milhões de inscritos, tem 2,3 bilhões de views, sendo um canal exclusivo dos jovens Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V e Jungkook.

Já o canal ibighit, da Big Hit Entertainment, conta com 22 milhões inscritos. No total, são espetaculares 5 bilhões de visualizações.

Neste segundo canal são publicados os videoclipes do grupo de k-pop e outros materiais da produtora (inclusive os MVs do grupo TXT). Com isso, os views são compartilhados entre todos os conteúdos.

LEIA TAMBÉM: