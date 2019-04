Rainha proíbe Meghan de usar joias que eram da princesa Diana

A rainha Elizabeth II proibiu a duquesa de Sussex, Meghan Markle, de usar joias da coleção real que pertenceram à princesa Diana, informou na sexta-feira (5) o jornal britânico "The Sun", citando um funcionário da realeza.

De acordo com a publicação, a decisão tomada pela monarca deixou o príncipe Harry irritado e teria aumentado a suposta tensão entre Elizabeth e a norte-americana.

Entre as joias que não poderão ser utilizadas pela ex-atriz está a tiara com pérolas usada por Diana no dia de seu casamento com o príncipe Charles, em 1982. "As novas regras têm como objetivo manter a ordem, a hierarquia e a precedência", explicou a fonte ao jornal. A rainha, segundo o The Sun, teria tomado a atitude porque não está satisfeita com o comportamento de Meghan. Por isso, se uniu com alguns conselheiros para separar as joias que serão emprestadas para Meghan.

"Para ser perfeitamente honesto, a própria rainha não ficou satisfeita com algumas exigências de Meghan, especialmente no papel de novo membro da família. Como resultado, o palácio de Buckingham decidiu que nem todos os itens da coleção real da rainha estarão disponíveis para ela", revelou a fonte.

Nos últimos anos, a rainha Elizabeth já chegou a emprestar peças valiosas da coleção de joias da família e que pertenciam à Diana para Kate Middleton.