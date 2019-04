MasterChef Brasil: Imaculada é a primeira eliminada da temporada

A gerente de vendas Imaculada So foi a primeira eliminada da sexta temporada do MasterChef Brasil neste domingo, 7. Depois de se atrapalhar ao cozinhar com os ingredientes da Caixa Misteriosa, a participante recebeu uma punição e teve que reproduzir o prato de nhoque de abóbora com ragu de barriga de porco apresentado pelo chef Henrique Fogaça.

"Foi uma prova muito complicada. Eu nunca tinha feito um nhoque de abóbora, muito menos ragu de barriga de porco. O mais complicado era reproduzir a receita igualzinha à do chef. Eu me atrapalhei inteira, acho que por conta da minha inexperiência nas técnicas", lamentou Imaculada em entrevista ao Portal da Band.

"Não deu tempo de estudar o suficiente. Eu tinha que estudar mais, mas não deu tempo porque eu estava trabalhando. Eu saia do trabalho, ficava até às três da manhã, mas eu já estava quase colocando bacalhau na feijoada", completou aos risos.

"Porque saber fazer os pratos, eu sei, mas as técnicas, os nomes, os cortes. Eu usava picador para cortar cebola. Ou você acha que eu ia ficar cortando a cebolinha na faca? Queria ficar mais, mas não estou chateada de ir embora porque acho que já foi uma grande vitória uma pessoa tão inexperiente quanto eu chegar até aqui", disse ainda.

"Já é um incentivo enorme. Vou estudar muito mais agora, você pode escrever, porque vou ter um pouco de tempo. A Imaculada que entrou no programa tinha um sonho. A Imaculada que está saindo realizou esse sonho, que era de entrar no MasterChef Brasil", garantiu.

"Não estou acreditando que apertei a bochecha do [Erick] Jacquin. A Paola [Carosella] é muito carinhosa e o Fogaça é meu ídolo. Eles deram broncas, fizeram críticas, mas é para o meu próprio crescimento. Eu entendo isso. Quanto mais eu apanho, mais eu cresço. Eles não fazem críticas para deixar você lá embaixo, eles querem ajudar", finalizou.