MasterChef Brasil: cozinheiros disputam a primeira Caixa Misteriosa neste domingo

Neste domingo, 7, às 20h, os 19 cozinheiros amadores do MasterChef Brasil disputam a primeira prova da temporada e o desafio será a temida Caixa Misteriosa. Como existe uma caixa a menos nas bancadas, o participante que demorar para escolher sua caixa e ficar sem ela terá uma vantagem sobre os seus concorrentes.

Ele poderá "roubar" um ingrediente de cada um dos adversários para montar a sua própria caixa. Já na prova de eliminação, os competidores terão que fazer um prato conhecido no mundo todo e bastante popular nas mesas brasileiras, o nhoque.

A grande dificuldade da prova está no fato de que eles não poderão utilizar nenhum tipo de batata na hora de fazer a massa. Para auxiliá-los, o chef Henrique Fogaça dará uma aula sobre uma das suas mais conhecidas receitas, o nhoque de abóbora com ragu de barriga de porco. O participante que fizer o pior prato será eliminado.

O MasterChef Brasil, formato da Endemol Shine Group, é uma co-produção da Band com o Discovery Home & Health. O programa vai ao ar todos os domingos, às 20h, na tela da emissora (com transmissão simultânea no aplicativo para smartphones).