Lollapalooza: Twenty One Pilots faz um dos melhores shows do festival

Conceito e muita interação. Com uma proposta onírica e repleta de energia, o duo Twenty One Pilots encerrou a série de shows do palco Onix no Lollapalooza Brasil. Pela segunda vez no Brasil, eles não decepcionaram e apresentaram um dos melhores shows desta edição.

Logo de cara, um carro no palco e “Jumpsuit” transmitida em slow motion nos telões. Achou pouco? Tyler Joseph e Josh Dun desceram do palco, cantaram nos braços da multidão, equilibraram a bateria nos fãs enquanto tocavam e até subiram na cabine de transmissão de TV – e desceu de lá tão rápido quanto subiu.

Twenty One Pilots tem um som que, geralmente, mistura eletrônica, hip hop e até mesmo rock. Mas o duo não tem medo de se desafiar e incluiu no setlist “We Don’t Believe What’s on TV”, com pegada que lembra o country.

Tanto Joseph como Dun trocaram de roupas diversas vezes, indo da jaqueta amarela – representando o conceito do último álbum “Trech” – às fantasias de caveira ou mesmo às toucas que encobriam todo o rosto.

Grandes sucessos do duo como “Ride” e “Stressed Out” levantaram ainda mais um público já muito animado. O show encerrou com “Chlorine” – acompanhada pelo público – e “Trees” – balada do primeiro álbum.