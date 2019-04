Lollapalooza: confira o provável setlist do show do Twenty One Pilots

Uma das principais atrações deste domingo (7) no Lollapalooza é o duo Twenty One Pilots. Os americanos misturam eletrônica com rap e rock, gerando músicas como "Stressed Out" e "Car Radio", seus maiores sucessos.

Originalmente com quatro integrantes, a banda se formou 2009, mas em 2011 Nick Thomas e Chris Salih saíram. Tyler Joseph e Josh Dun prosseguiram sozinho e lançaram o primeiro álbum em 2012. No ano seguinte estouraram com o álbum "Blurryface", responsável pelo primeiro Grammy do duo.

No Lollapalooza Brasil, o Twenty One Pilots vem promover o álbum "Trench", lançado no ano passado.

Confira o provável setlist:

Jumpsuit

Levitate

Fairly Local

Stressed Out

Heathens

We Don't Believe What's on TV

The Judge

Cut My Lip

Lane Boy

Nico and the Niners

Neon Gravestones

Bandito

Pet Cheetah

Holding on to You

Ride

My Blood

Morph

Car Radio

Bis: Chlorine Leave the City Trees



Vale lembrar que o Twenty One Pilots se apresentou nas edições chilena e argentina do Lollapalooza deste ano. Por lá, eles incluíram "Josh Drum Battle" e deixaram de fora "Fairly Local", "The Judge", "Neon Gravestones", "Bandito", "Pet Cheetah" e "Leave the City".