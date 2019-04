Lollapalooza: Rapper Fióti relata episódio de racismo envolvendo segurança do Kings of Leon

O rapper e empresário Evandro Fióti, irmão do também rapper Emicida, disse ter sido vítima de racismo no segundo dia do festival Lollapalooza, em São Paulo. Fióti contou a história no Twitter e afirmou que foi chamado de macaco por um segurança da banda Kings of Leon quando tentava acessar o backstage. Ele tinha pulseira de acesso ao local.

“O segurança da banda começou a levantar a voz e me xingar em inglês. E o segurança do Lolla não entendia uma virgula do que ele estava falando e eu entendi! Perdi a linha, fui pra cima do cara”, afirmou.

“O cara veio pra cima de mim, me xingou de macaco, eu revidei e dei uma voadora e acertei o segurança errado. O segurança do Lolla defendeu os caras porque eram a banda do festival. Eu pedi desculpas e disse que ele não entendeu uma virgula do que o cara me ofendeu. O que ele fez? Falou que eu não ia mais passar ali pra ir embora. Eu falei mais eu estou com a pulseira, só quero ir embora, ele me empurrou e ai a o bagulho endoidou…”, completou Fióti.

Veja abaixo o desabafo na íntegra:

Estava assistindo o show do @KingsOfLeon realmente [email protected] banda, conheci através do Coachella. Porém decide ir embora, estava com pulseira que dava acesso ao backstage. Com minha companheira resolvemos ir embora na penultima música do show. Eis que o segurança me barrou… — Fioti (@fiotioficial) April 7, 2019

Até ai sem novidade, porém o segurança da banda começou a levantar a voz e me xingar em inglês. E o segurança do Lolla não entendia uma virgula do que ele estava falando e eu entendi! Perdi a linha, fui pra cima do cara… — Fioti (@fiotioficial) April 7, 2019

O cara veio pra cima de mim, me xingou de macaco, eu revidei e dei uma voadora acertei o segurança errado. O segurança do Lolla defendeu os caras porque eram a banda do Festival. Eu pedi desculpas e disse que ele não entendeu uma virgula do que o cara me ofendeu. O que ele fez? — Fioti (@fiotioficial) April 7, 2019

Falou que eu não ia mais passar ali pra ir embora. Eu falei mais eu estou com a pulseira, só quero ir embora, ele me empurrou e ai a o bagulho endoidou… — Fioti (@fiotioficial) April 7, 2019

Até quando essa porra desses gringos racista vão ter passe livre nesse País pra agirem como bem entendem? Eu não suporto esse estigma de vira-lata e a gente não pode mais permitir. Racista não vai ter vez!! — Fioti (@fiotioficial) April 7, 2019

Tava foda até essa pagina, mesmo com a chuva, realmente, nossa felicidade dura muita pouco e isso é muito triste, fazia tempo que não me sentia tão bem amigos, bandas que admiro, role legal, mais infelizmente a gente incomoda nos espaços que ocupamos e isso é triste. Destroi… — Fioti (@fiotioficial) April 7, 2019

Só precisava desabafar, porque tô me sentindo um merda, não queria perder a linha, não queria ter ido embora aquela hora e não queria que nada disso tivesse acontecido. Definivamente, eu não queria. — Fioti (@fiotioficial) April 7, 2019