Segundo dia do Lollapalooza é interrompido por ameaça de chuvas com raios

A tarde do segundo dia do Lollapalooza teve uma interrupção brusca por volta das 14h15. Todos os shows, dos três palcos em ativa – Rashid no palco Budweiser, Lany no palco Adidas, e DubDogz com Vitor Kley no Perry, foram interrompidos por uma ameaça de raios em local próximo ao autódromo de Interlagos.

A previsão do dia é de tempestade, como aponta o Instituto Nacional de Meteorologia. No entanto, ainda nem garoa no Autódromo.

O comunicado dado durante o show do Rashid, poucos minutos após o início, afirmou que a apresentação teria uma pausa, e voltaria após um breve momento. No entanto, uma parte considerável do público se dissipou. Um membro da equipe técnica ordenou aqueles que continuavam próximo aos palcos para se afastarem, e subirem para outros locais.

A ameaça de raios também foi notificada pelo aplicativo oficial do festival, e a equipe aconselhou os visitantes do festival a manterem-se longe de objetos metálicos por segurança.