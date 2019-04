Lollapalooza: Post Malone se junta ao funk brasileiro com participação de MC Kevin O Cris

Finalizando os shows do palco Onix deste sábado (6), o cantor Post Malone não deixou a desejar: cantou, interagiu com o público e até trouxe um convidado supresa, o MC Kevin O Chris – responsável por um dos hits do Carnaval 2019, “Eu vou pro Baile da Gaiola”.

Post Malone, que se recusa a utilizar a alcunha de ‘rapper’ trouxe todo o gingado do rap para o público (majoritariamente) branco do Lollapalooza. “Zack & Cody” abriu o show, com muita animação.

Pouco depois veio “Better Now”, um de seus maiores hits – e a galera acompanhou cada verso junto. Com “Up There”, deixou um pouco a marra de lado para ter a companhia do violão.

“Essa é a minha primeira vez aqui, mas eu definitivamente volto”, prometeu o artista.

Com um conjunto extremamente colorido, Post Malone utilizou a própria roupa para se conectar aos brasileiros: uma arara azul, os calçadões de Ipanema e Copacabana e até mesmo a nossa bandeira estavam impressas em seu figurino. Ele reconheceu o esforço de seus fãs, que o acompanharam mesmo sob a fina garoa que atingia o Autódromo de Interlagos.

Para finalizar, seu maior hit: “Rockstar”. A música, sucesso feito em parceria com o rapper americano 21 Savage, é a mais conhecida do público brasileiro. Ao final, Post Malone foi ovacionado pela multidão que o acompanhava, que o aplaudiu e se emocionou quando ele desceu do palco.