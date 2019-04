Lollapalooza: Portões e palcos reabrem; shows anteriores são cancelados

A chuva diminuiu e a ameaça de raios na região do Autódromo cessou. Com isso, os portões do Lollapalooza reabriram e as pessoas que deixaram o festival voltaram ao local por volta das 16h45.

Leia mais:

Os palcos, que foram isolados por conta do perigo das descargas elétricas, também voltaram à ativa. A banda irlandesa Snow Patrol assumiu o palco Budweiser, que tem as principais atrações.

Os shows anteriores, interrompidos, foram mesmo cancelados, no fim das contas:

Veja a lista dos shows cancelados por conta da chuva: