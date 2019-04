Lollapalooza: Jorja Smith, a gringa mais brasileira da edição

Pela primeira vez no Brasil, a cantora de R&B Contemporânea Jorja Smith se provou a gringa mais brasileira desta edição do Lollapalooza Brasil. Vestida com a camisa da Seleção Brasileira, ela cantou, rebolou e conquistou o público com seu carisma neste sábado (6).

Leia mais:

Lollapalooza: Em dia de shows curtos por causa da chuva, Lenny Kravitz enfileira hits

Lollapalooza: Os looks que resistiram à chuva no segundo dia de festival

“Eu amo vocês! Eu definitivamente volto”, disse Jorja pouco depois de cantar “Lost & Found”, música-título de seu álbum de estreia.

No cover de “No Scrubs”, música originalmente cantada por TLC, chamou o público para cantar junto – e foi atendida. Embora o público brasileiro não esteja habituada a cantora, seu carisma e, principalmente, sua voz, conquista facilmente quem a escuta.

Prova disso é que Liniker, cantora brasileira de R&B, esteve presente para apreciar o show de Jorja e foi ovacionada quando apareceu no telão.

Jorja encerrou o show com “Blue Lights”, que levantou o público novamente e, “On My Mind”.

O Lollapalooza Brasil vai até este domingo (7), com shows de Kendrick Lamar, Twenty One Pilots e IZA – outra brasileira de R&B.