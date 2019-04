Lollapalooza: Em dia de shows curtos por causa da chuva, Lenny Kravitz enfileira hits

Quando o público já se recuperava do stress da interrupção do Lollapalooza, Lenny Kravitz se apresentou neste sábado (6), após curto set dos irlandeses do Snow Patrol.

Um dos maiores nomes rockeiros dos anos 90, início dos 2000, o solista não esteve entre os artistas mais comentados desta edição. Kravitz poderia até parecer deslocado numa seleção de músicos mais jovens, num festival pensado para a juventude.

Isto não impediu-o de ser um dos favoritos do dia, levantando os jovens que se aglomeravam diante o palco Budweiser.

O músico apareceu de supetão, surgindo após um breve apagão das luzes. Ele inicia o show com uma nota forte e energética, trazendo justamente seu maior hit, “Fly Away”. Apesar de já ter completado mais de vinte anos, o refrão foi replicado, atemporal, por milhares de bocas que assistiam ao show.

O estilo característico do músico também não sofreu o desgaste do tempo. De jaqueta de couro, estampa animal, volumosos dreads e os clássicos óculos escuros modelo aviador, Kravitz traz a juventude, confiança e carisma que faltaram a alguns artistas mais jovens do line up.

Outro sucesso, “American Woman”, teve auxílio de um filtro de matiz de meio-tom, transformando a imagem dos telões em figuras semi-destorcidas, em azul, branco, vermelho e preto. O público vibrou com a simples mudança, pouco aplicada por outros artistas. O baixo e a letra chiclete da canção também ajudaram a manter a energia no alto.

Toda a banda – composta em maior parte por outros músicos negros, fazendo jus a crescente conscientização política de Kravitz como artista – também traz este carisma, com um instrumental impecável de início ao fim.

Neste quesito, destacou-se o momento de “Always on the Run”, canção de Lenny com o guitarrista Slash, mais conhecido por integrar os Guns ‘N’ Roses.

A dançante performance de “It Ain’t Over ‘Til It’s Over” ilustra perfeitamente como uma música que, tocada em um rádio ou festa de família, poderia parecer antiquada, pode ganhar tanto engajamento dos diversos adolescentes ou jovens adultos. Basta um pouco de boa vontade e de entrega do músico central – e Kravitz entregou-se.

E se Snow Patrol teve seu setlist reduzido a curtíssimos 35 minutos, Lenny Kravitz chegou a estender o seu: programado para encerrar às 19h35, o show se estendeu por cerca de dez minutos adicionais.”