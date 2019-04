Lollapalooza: Arctic Monkeys compensa 'frieza' com seleção de hits e, no balanço, agrada em cheio

O Arctic Monkeys abriu o show no Lollapalooza, na noite desta sexta-feira (5) com uma favorita dos fãs: "Do I Wanna Know". As vozes que se aqueceram durante o dia estavam preparadas para voltar para casa roucas.

Logo em seguida, veio a porrada "Brianstorm", para testar os joelhos do público. Os sucessos se misturavam com canções do último álbum, "Tranquility Base (Hotel + Casino)", essas recebidas com menos empolgação.

Mas não demorava muito para recuperarem o ritmo, mesmo com a pouca interação com a plateia – era raro uma fala muito além de um "obrigado".

No fim, o show do Arctic Monkeys acaba sendo de música pela música. Não leve a mal, a execução é perfeita e o público responde bem aos seus auges. Quando vem as menos conhecidas, porém, a falta de vontade do líder Alex Turner de agitar a multidão deixa a apresentação quase morna, e exige um grande hit para levantá-la de novo.

A verdade é que o grupo britânico já se consolidou como um dos maiores do rock no mundo, e eles sabem disso. Para os fãs, o clima mais frio no palco é relevado pela catarse de presenciar seus ídolos tocarem. Para o público geral, os sucessos já garantem a satisfação.

