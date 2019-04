Lollapalooza 2019: confira o provável setlist do show de Lenny Kravitz

Se você tem mais de 20 anos, com certeza já ouviu alguma música do Lenny Kravitz. Sucesso nas décadas de 1990 e 2000, ele é a voz por trás de sucessos como “Let Love Rule", "It Ain't Over Till It's Over" e “Fly Away”.

Ele também é lembrado constantemente por seus papéis no cinema, com destaque para a atuação na saga “Jogos Vorazes”, em que interpreta o estilista Cinna.

Kravitz ganhou 4 Grammy consecutivos, por Melhor Performance Vocal de Rock Masculino. Desta vez, vem ao Brasil para divulgar seu último álbum, “Raise Vibration”, lançado em 2018.

Confira o provável setlist:

Fly Away

Dig In Play Video

Bring It On Play Video

American Woman (The Guess Who cover) Play Video

Get Up, Stand Up (The Wailers cover) Play Video

It's Enough Play Video

Low Play Video

It Ain't Over 'Til It's Over Play Video

Can't Get You Off My Mind Play Video

Believe Play Video

I Belong to You Play Video

Always on the Run Play Video

Where Are We Runnin'? Play Video

The Chamber Play Video

Again Play Video

Bis: