Sapateado irlandês ganha show de virtuosismo

O bailarino Michael Flatley se tornou uma celebridade internacional com o vigor de sua trupe Lord of the Dance, que volta a São Paulo neste fim de semana com o espetáculo “Dangerous Games”.

Está em cartaz nesta sexta-feira (5) e sábado (6), às 21h, e domingo (7), às 20h, no Ginásio do Ibirapuera (r. Manoel da Nóbrega, 1.361; de R$ 250 a R$ 450).

“Este espetáculo é maior, mais brilhante e mais rápido. Peguei uma antiga forma de arte irlandesa e a arrastei para o futuro”, ressalta Flatley, que se aposentou como bailarino justamente com este espetáculo.