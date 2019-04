'Não sou a louca da academia, não', diz Sabrina Sato

No mundo da maternidade das artistas, sobretudo daquelas que têm a forma física como um aspecto importante do seu trabalho, não é raro que mulheres, que até pouco tempo estavam acima do peso por causa da gestação, emagreçam rapidamente.

E com Sabrina Sato não foi diferente. Zoe, filha da apresentadora com o ator Duda Nagle, nasceu em dezembro do ano passado. Após o fim do primeiro mês de vida da pequena, ainda em amamentação materna exclusiva, Sabrina decidiu fazer dietas para emagrecer.

"Minhas amigas perguntavam: 'Como você está fazendo dieta e amamentando?'. Gente, para mim sempre foi mais difícil 'ganhar corpo'. Sempre fui a 'magrela' da escola. Sabe aquela pessoa mais magra da classe?", lembra.

Ela deu detalhes desse momento de amamentação e dieta no canal dela no YouTube. Sabrina Sato engordou 18 quilos durante a gestação. "No primeiro mês (que ela nasceu) já tinha perdido quase tudo. Sobraram de seis a sete quilos para perder. Porque perdi tudo na amamentação. Eu achava que era brincadeira, mas não é. São mais de 600 calorias, gente! Mas dá uma fome de leão. Tive mais fome na amamentação do que na gravidez. Tenho muitas amigas que engordaram nessa época. Fui na endócrino e na nutricionista. Fiz dieta vegetariana, com sete refeições diárias e tomando muito líquido e muito suco. Nunca fiquei sem carboidrato e numa deixei de comer", revelou a apresentadora, que teve hipoglicemia na gestação.

Sobre a participação no carnaval deste ano, Sabrina disse que Zoe não foi empecilho: "Eu aceitei o desafio e um filho vem para somar, pra fazer a gente feliz. Eu tive muita gente pra me ajudar. E a Zoe vai ter muito orgulho dessa mãe".

A apresentadora da Record TV garantiu que não é escrava da aparência. "As pessoas acham que sou uma pessoa muito preocupada com o meu físico, com aparência. Minha preocupação é muito mais com a saúde, porque já sou muito 'desligada de cabeça'. Então, quando fico bem fisicamente, fico bem de cabeça. Mas não sou a louca da academia não", brinca.