Netflix: Nova série documental fará você se impressionar, mas também questionar a própria existência

Nesta sexta-feira a Netflix estreou “Nosso Planeta”, uma série documental que mostra a vida selvagem com imagens impressionantes, mas também nos alerta sobre as mudanças climáticas e os impactos causados pelos seres humanos.

De acordo com o portal Gizmodo, a produção da obra narrada por David Attenborough durou quatro anos e foi filmada em 60 países. Além disso, entre as 400.000 horas de filmagem, profissionais trabalharam cerca de 2.000 horas mergulhando com câmeras.

Engana-se quem pensa que a série se trata apenas de exibir belas imagens reproduzidas em 4k, ela também revela a história de um planeta onde os humanos se tornaram a força dominante, chamando a atenção para uma reflexão profunda e imediata do quanto somos responsáveis por escolher o futuro da Terra.

Confira o trailer e se ficar animado para conferir esteja preparado para se impressionar, mas também questionar a própria existência: