Mulheres dominam comédia em teatros de São Paulo

As mulheres estão por todo lugar na produção das peças “Loloucas” e “Chá e Catástrofe”, que estreiam nesta sexta-feira (5). É de Heloísa Périssé o texto da primeira montagem, na qual ela também atua ao lado de Maria Clara Gueiros.

Em “Loloucas”, as duas incorporam duas velhinhas assíduas no teatro que, ao sair de um espetáculo, se veem em cima do palco e decidem soltar o verbo sobre suas relações afetivas, suas frustrações e a passagem do tempo – tudo marcado por muito humor.

A peça fica em cartaz às sextas, às 21h30; sábados, às 21h; e domingos, às 18h, no Teatro Raul Cortez (r. dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista, tel.: 3254-1631; R$ 90; até 26/5).

Já o texto de “Chá e Catástrofe” é assinado pela inglesa Caryl Churchill e ganha agora sua primeira encenação no Brasil.

Sob direção de Regina Galdino, as atrizes Chris Couto, Clarisse Abujamra, Selma Egrei e Agnes Zuliani incorporam quatro senhoras que se reúnem em um quintal para conversar sobre a vida.

Apesar da leveza do papo delas, há espaço para uma discussão sobre crimes ambientais, guerras químicas, fome e excessos humanos.

A montagem ganha temporada às sextas e sábados, às 21h, e domingos, às 20h, no CCSP (r. Vergueiro, 1.000, Liberdade, tel.: 3397-4002; R$ 20; até 12/5).