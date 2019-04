Metro Indica: Sambista Leci Brandão no Sesc Belenzinho e outros destaques culturais para o fim de semana

Confira os destaques da programação cultural na cidade de São Paulo para este fim de semana (5-7).

Show

Leci Brandão

A sambista fará show com sucessos recorrentes da sua carreira, além de interpretações de canções de Martinho da Vila, Arlindo Cruz, Djavan e Rappin Hood. No Sesc Belenzinho (r. pe. Adelino, 1.000, tel.: 2076-9700). Hoje e amanhã, às 21h30. R$ 20.

O Grande Encontro

Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo apresentam grandes sucessos da MPB e da cultura nordestina. No Espaço das Américas (r. Tagipuru, 795, Barra Funda, tel.: 2027-0777). Amanhã, às 23h. De R$ 120 a R$ 280.

Banda Eddie

A banda pioneira no mangue beat comemora 30 anos de carreira com o lançamento do novo trabalho “Mundo Engano”, em parceria com o cantor Siba. No Sesc Bom Retiro (al. Nothmann, 185, tel.: 3332-3600). Amanhã, às 21h, e dom., às 18h. R$ 30.

Plebe Rude

O show do álbum “Primórdios” traz letras compostas entre 1981 e 1983 que foram marcadas pela ditadura militar. No Sesc Vila Mariana (r. Pelotas, 141, tel.: 5080-3000). Hoje, às 21h. R$ 30.

Exposição

‘São Paulo: Uma Iconografia Urbana’

A transformação da cidade até se tornar megalópole é contada a partir de mais de 500 pinturas, fotografias, cartazes e objetos, numa celebração aos 15 anos do museu. No Museu Afro Brasil (av. Pedro Álvares Cabral, s/n, parque Ibirapuera, tel.: 3629-1075). Abre amanhã, às 11h. De ter. a dom., das 10h às 17h. R$ 6. Até 7/7.

Série

‘O Mundo Sombrio de Sabrina’

A releitura da origem e das aventuras da aprendiz de feiticeira ganha um segundo capítulo com drama e muita bruxaria. Estreia hoje na Netflix.

Teatro

‘Soror’

Um dos pilares da busca pela igualdade de gênero é a sororidade. É esse o tema desta peça dirigida por Caco Ciocler, que conta a história de Eva e Lilith na gênese judaico-cristã. No Sesc Ipiranga (r. Bom Pastor, 822, tel.: 3340-2000). Estreia hoje. Sex. e sáb., às 21h; dom. às 18h. R$ 30. Até 5/5.

‘Apocalipse de um Diretor’

O grupo Eco Teatral apresenta um texto de Angela Ribeiro (ganhadora do prêmio Shell 2018) que discute relações hierárquicas e abusos de poder. No Masp Auditório (av. Paulista, 1.578, Cerqueira César, tel.: 3141-5959). Estreia amanhã. Sáb., às 21h; dom., às 19h30. R$ 50. Até 26/5.

‘Vidas Medíocres ou Almas Líricas’

A nova peça da Cia Alvorada faz uma mescla dos principais textos de Anton Tchékov com um toque de samba. No Espaço Pequeno Ato (r. dr. Teodoro Baima, 78, Vila Buarque, tel.: 99642-8350). Estreia amanhã. Sáb. às 21; dom. às 19h. R$ 40. Até 26/5.

Dança

‘A Flor da Lua’

Inspirado em ilustrações botânicas, o solo de Marcus Moreno tem como ponto de partida a passagem do tempo. Na Funarte (al. Nothmann, 1.058, Campos Elíseos, tel.: 3662-5177). Amanhã, às 19h; dom., às 18h. Grátis.